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港鐵重鐵客量續跌 低5月11%

【明報專訊】反修例風暴持續4個多月，港鐵（00066）多個車站遭受破壞，多次關站及提早收車。港鐵最新數據顯示，9月份本地重鐵網絡總客量按月下跌3%；若對比反修例風暴前的5月份總客量，更錄得近11%跌幅。

港鐵網頁顯示，9月份本地重鐵網絡（不包括輕鐵線）總客量為1.269億人次，平均每日客量約461萬人次，較8月份1.309億人次總客量下跌約3%，亦是自7月後連續兩個月下跌；若以5月份的總客量1.425億人次對比，跌幅更高達近11%。

若按年（去年9月份）比較，今年9月份總客量亦跌近6.6%，亦是自2013年以來載客最少的9月份。港鐵表示，乘客量會因應部分車站關站及相關鐵路服務暫停而受影響。

機場快線客量按年跌三成

至於機場快線，9月份總客量為103.5萬人次，平均每日乘客量為3.45萬人次，較8月129.4萬人次總客量下跌兩成；若與去年9月份149.2萬人次總客量比較，更大跌30.6%。

月入減1.2億 股價較7月高峰跌10元

按港鐵2019年中期報告，本地鐵路服務平均每程票價約1美元，即7.8港元，若以此推算，9月份港鐵票務收益約為9.9億元，若以5月份推算票務收益約11.11億元比較，港鐵在反修例風暴前後，單月收益已減少逾1.2億元；股價亦由7月中最高峰的55.7元，跌至昨日的44.75元。

運房局長陳帆上周表示，若港鐵設施不再受破壞，估計一兩周內，即11月可回復正常，若破壞持續，港鐵或需繼續提早收車。港鐵回覆稱，多個車站仍有設施待復修，但進度有改善，會繼續評估風險，有可能因應風險增加而縮短服務時間。

（反修例風暴）

相關字詞﹕機場快線 反修例風波 客量減少 港鐵

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