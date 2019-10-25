門診入住率減 養和停招聘削開支 部分科近半內地病人 覆診前問香港安全否

養和醫療集團上周發備忘，表示4個多月社會運動下，養和醫院入住率和門診數字下降，影響收入，需削減不必要開支，確保財政儲備充足，會停止招聘、暫停東區質子治療中心以外的所有重要項目，亦會嚴格控制所有開支包括交通津貼，期望避免裁員。養和回覆查詢表示，採取審慎措施確保財政穩健及運作暢順，期望與員工攜手應對未來挑戰。

昨午約3時的養和醫院，門診部約3至4人輪候，部分人操普通話；其新開的筲箕灣醫療中心，昨午4時半多張梳化空空如也，記者只見2至3人。至於曾一針難求的子宮頸癌疫苗，昨在養和官方微信可預約本月28至下月8日服務。

醫生：感覺內地客約少兩成

病牀仍不時爆滿

有養和醫院醫生透露，該院部分科近半內地客，10月初病人減少較明顯，主要是內地客，感覺少約兩成，亦有內地病人覆診前致電問來港是否安全，「以前無停手，早兩個星期日間空餘時間較多」。他認為養和不是刻意針對內地市場，「打開門做生意，無揀客」，又稱病牀仍不時爆滿。

另一養和醫生則相信交通影響病人求醫，部分非急症檢查都延遲入院，現在較易訂牀位，「但聽聞（生意）問題不太嚴重」。他說部分員工因加班「積假」嚴重，現能「清假」，部分病房亦能趁機裝修。

仁安打針內地客減 明德入院微跌

至於本港其他私家醫院，仁安醫院院長李繼堯表示，近月由內地到仁安打防疫針的人減少，但7月至9月整體病人數目無大變化，收入平穩，醫院運作正常，亦會繼續招聘和發展。浸會醫院表示，第三季求診及住院人數與去年相若，正如常推行原定發展及招聘。明德醫院表示，以中國護照登記入院的病人少於5%，入院病人數字有下跌。

分析：客源單一恐重蹈停雙非覆轍

港怡醫院說部分非緊急手術和服務需延期，對醫院影響有限。香港和荃灣港安醫院均表示未有計劃改變發展項目，會繼續投放資源添設儀器。

有私人執業醫生分析，養和近兩年接收較多內地病人而「首當其衝」，又認為私營醫療機構不應倚賴單一病人來源或側重個別服務，否則容易重蹈覆轍，重現停「雙非」後情况。

明報記者

（反修例風暴）