港聞

港聞一

下一篇 上一篇

門診入住率減 養和停招聘削開支 部分科近半內地病人 覆診前問香港安全否

【明報專訊】反修例風暴令旅客卻步，來港內地客自7月起下跌，8月更跌四成，減至278萬人次，私家醫院生意受影響。養和醫院有醫生透露，部分科近半病人來自內地，有內地病人覆診前曾問香港是否安全；養和醫療集團發內部備忘，稱入住率和門診數字下降，要停招聘、削減不必要開支和考慮停發展項目。仁安亦稱打針內地客減，但整體病人數目沒大變化。

養和醫療集團上周發備忘，表示4個多月社會運動下，養和醫院入住率和門診數字下降，影響收入，需削減不必要開支，確保財政儲備充足，會停止招聘、暫停東區質子治療中心以外的所有重要項目，亦會嚴格控制所有開支包括交通津貼，期望避免裁員。養和回覆查詢表示，採取審慎措施確保財政穩健及運作暢順，期望與員工攜手應對未來挑戰。

昨午約3時的養和醫院，門診部約3至4人輪候，部分人操普通話；其新開的筲箕灣醫療中心，昨午4時半多張梳化空空如也，記者只見2至3人。至於曾一針難求的子宮頸癌疫苗，昨在養和官方微信可預約本月28至下月8日服務。

醫生：感覺內地客約少兩成

病牀仍不時爆滿

有養和醫院醫生透露，該院部分科近半內地客，10月初病人減少較明顯，主要是內地客，感覺少約兩成，亦有內地病人覆診前致電問來港是否安全，「以前無停手，早兩個星期日間空餘時間較多」。他認為養和不是刻意針對內地市場，「打開門做生意，無揀客」，又稱病牀仍不時爆滿。

另一養和醫生則相信交通影響病人求醫，部分非急症檢查都延遲入院，現在較易訂牀位，「但聽聞（生意）問題不太嚴重」。他說部分員工因加班「積假」嚴重，現能「清假」，部分病房亦能趁機裝修。

仁安打針內地客減 明德入院微跌

至於本港其他私家醫院，仁安醫院院長李繼堯表示，近月由內地到仁安打防疫針的人減少，但7月至9月整體病人數目無大變化，收入平穩，醫院運作正常，亦會繼續招聘和發展。浸會醫院表示，第三季求診及住院人數與去年相若，正如常推行原定發展及招聘。明德醫院表示，以中國護照登記入院的病人少於5%，入院病人數字有下跌。

分析：客源單一恐重蹈停雙非覆轍

港怡醫院說部分非緊急手術和服務需延期，對醫院影響有限。香港和荃灣港安醫院均表示未有計劃改變發展項目，會繼續投放資源添設儀器。

有私人執業醫生分析，養和近兩年接收較多內地病人而「首當其衝」，又認為私營醫療機構不應倚賴單一病人來源或側重個別服務，否則容易重蹈覆轍，重現停「雙非」後情况。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕明德國際醫院 港怡醫院 仁安醫院 養和醫院 反修例運動 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

兩地進「技術」磋商 台設「專案窗口」籲金鐘辦簽證 港警低調陪陳同佳赴台「可談判」
兩地進「技術」磋商 台設「專案窗口」籲金鐘辦簽證 港警低調陪陳同佳赴台「可談判」
拆局：台人看奇案心態 難左右大選
拆局：台人看奇案心態 難左右大選
海基會首任秘書長 陳長文律師樓 管浩鳴委託辯護
海基會首任秘書長 陳長文律師樓 管浩鳴委託辯護
張達明倡修例港人港審 梁美芬倡自首待台選後
張達明倡修例港人港審 梁美芬倡自首待台選後
救護未達「12分鐘承諾」 九龍升逾六成 消防認兩小巴借警 無借出消防救護車
救護未達「12分鐘承諾」 九龍升逾六成 消防認兩小巴借警 無借出消防救護車
警曾稱藍水不含禁用CS 綠色和平化驗：或含毒溶液
警曾稱藍水不含禁用CS 綠色和平化驗：或含毒溶液
6．12眼中槍教師「踢保」獲釋
6．12眼中槍教師「踢保」獲釋
保安局拒公開修例意見書 申訴署裁投訴成立
保安局拒公開修例意見書 申訴署裁投訴成立
集會聲援加泰 居港者嘆兩地同受警暴
集會聲援加泰 居港者嘆兩地同受警暴
港鐵重鐵客量續跌 低5月11%
港鐵重鐵客量續跌 低5月11%
帶伸縮棍被捕 內地生：7‧21受驚
帶伸縮棍被捕 內地生：7‧21受驚
青年涉水樽擲警 控罪書只列警編號 警車縱火案法官：警申匿名 法庭陸續留意到
青年涉水樽擲警 控罪書只列警編號 警車縱火案法官：警申匿名 法庭陸續留意到
「私了」移路障女子 兩女被控
「私了」移路障女子 兩女被控
特首須普選「無第二條路」 陳坤耀倡50年不變需延30年
特首須普選「無第二條路」 陳坤耀倡50年不變需延30年
批缺乏歷史觀 「唔好要通識科了」
批缺乏歷史觀 「唔好要通識科了」
沒法罷免何君堯 稱校長可下令冷待
沒法罷免何君堯 稱校長可下令冷待
逾65%小學幼園參加外展打針
逾65%小學幼園參加外展打針
龍門冰室遭砸 食客長龍撐場
龍門冰室遭砸 食客長龍撐場
馮永業申保釋押後訊 妻旁聽
馮永業申保釋押後訊 妻旁聽
陳章萍案覆核 控方敗訴
陳章萍案覆核 控方敗訴
漁署試防翻垃圾桶對付豬猴 與理大合作設計 每個1萬元
漁署試防翻垃圾桶對付豬猴 與理大合作設計 每個1萬元
房協綠怡雅苑延5個月入伙
房協綠怡雅苑延5個月入伙
石棺案首被告：曾勸同黨自首
石棺案首被告：曾勸同黨自首
77%香港消費者曾用網上理財
77%香港消費者曾用網上理財
緩刑期虐兒 4子之母認罪還押
緩刑期虐兒 4子之母認罪還押
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】素人撐5訴求 被指曾幫梁美芬 區選戰民協 網民質疑𠝹票
【Emily】素人撐5訴求 被指曾幫梁美芬 區選戰民協 網民質疑𠝹票
【Emily】兩人都鍾意捉精靈 馬周佩芬唔肯做friend 區軒反大讚
【Emily】兩人都鍾意捉精靈 馬周佩芬唔肯做friend 區軒反大讚
【Emily】民記王志鍾海報擅貼食店 老闆嬲嬲
【Emily】民記王志鍾海報擅貼食店 老闆嬲嬲
【Emily】印裔社工今日搞重慶大廈文化遊
【Emily】印裔社工今日搞重慶大廈文化遊
【Emily】葉太：人權法案通過 損失嘅係美國
【Emily】葉太：人權法案通過 損失嘅係美國
【Emily】巴士鐵路唔停亞博 葉榮批簡介會交通安排
【Emily】巴士鐵路唔停亞博 葉榮批簡介會交通安排