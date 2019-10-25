集會聲援加泰 居港者嘆兩地同受警暴

發起者不認等同撐加泰獨立

近日有網上聲音批評質疑集會令人聯想推動港獨或加獨，模糊反修例運動焦點，因此杯葛集會。集會發起人、中大學生會前會長周竪峰回應，集會主要目的之一是抗議警暴，「無論有無獨立運動，人民都不應受暴力對待」，他不認為今次集會等同支持「加泰獨立」。集會由昨晚7至9時在中環遮打花園舉行，大會估計有3000人參加，警方估計最高峰有550人。

昨有逾10名居港的加泰隆尼亞人到場，來港11年的Mariona說， 感激港人支持，又說過去數月看到香港警員打壓示威者令她感到「似曾相識」，又稱「在港集會的主題不是爭取（加泰）獨立」，而是關注兩地警暴問題，「人民有自由表達自己的訴求，不應受政府無理打壓」。

西班牙同步集會 唱《願榮光》

參加集會的港人黎小姐說，希望為加泰人打氣，並不認為出席集會等於主張港獨，「港人抗爭都獲外國聲援，我們都應要支持」。另外，昨晚西班牙集會與中環集會同步舉行，當地集會者唱《願榮光歸香港》為港人打氣。

本月西班牙加泰隆尼亞發生大規模示威，大部分示威者在市內堵路，亦有一群年輕示威者與警察衝突及圍堵警察總局，警方施放催淚彈與橡膠子彈等反擊，甚至動用水炮車驅趕，為該國25年來首次。

（反修例風暴）