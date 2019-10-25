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保安局拒公開修例意見書 申訴署裁投訴成立

【明報專訊】保安局在今年2月提出修訂《逃犯條例》，收集的4500份意見書中，3,000份支持修例，工黨3月去信要求保安局公開全部意見書，當局以未經第三者同意為由拒絕。工黨主席郭永健向申訴專員公署投訴，前日獲回覆投訴成立，但認為政府已撤回修例，公開意見書內容是「徒然」。

稱已撤修例公開徒然 工黨不同意

郭永健在4月10日去信申訴專員公署，投訴保安局違反《公開資料守則》，署方前日回覆投訴成立，指保安局在修例建議中，未有按以往做法，在文件聲明如提供意見者無要求不公開身分，會被視作可全部公開；保安局亦無嘗試聯絡意見提供者是否同意公開。保安局解釋，公開個別意見書內容，公眾或可揣測到意見提供者身分，但公署認為解釋不合理。

公署表示政府已撤回修例草案，公開意見書內容是「徒然」，工黨倡議幹事吳敏兒不認同，認為反修例事件對社會影響重大，更應從事件起點了解原因。

另外，郭永健表示，公署的服務承諾是99%投訴個案在半年內完成調查，但今次花逾半年，質疑保安局不配合調查或公署刻意配合政府，在保安局長李家超正式撤回草案才回覆。他將再去信兩個部門要求公開意見書。

申訴專員公署回覆稱，一般接獲投訴後，會在10至15個工作天內回覆投訴人，接獲投訴人填妥的「投訴須知事項」回條後，因應案件複雜程度，一般在3至6個月內把結果告知投訴人。

保安局：確保將來收意見公開披露

保安局發言人回覆稱，已收到申訴專員公署的調查報告及意見，並會採納有關建議，亦已採取措施，確保將來諮詢務必清楚說明所收意見或以具名方式公開披露，除非有關人士要求不具名公開。

（反修例風暴）

相關字詞﹕申訴專員公署 保安局 反修例風暴 工黨

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