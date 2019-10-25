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救護未達「12分鐘承諾」 九龍升逾六成 消防認兩小巴借警 無借出消防救護車

【明報專訊】反修例示威持續，市區不時現堵路，曾有示威者截查消防車輛。九龍本月首23日有1657次緊急救護服務未能在服務承諾的12分鐘內到場，較去年同期升逾六成；周日（20日）九龍聚眾活動中，有13宗消防車被阻延；消防處呼籲示威者切勿阻救援。另外，消防處承認曾借出兩輛24座小巴予警方，但強調不涉喬裝或掩護，並稱前線資源「已用到好盡」，「無空間」借出前線車輛或人手。

副消防總長（總部）陳慶勇表示，本月1日、4日及20日，共有181宗火警召喚，未達6分鐘內到場的服務承諾。署理分區指揮官（九龍南）張廣源說，以過去周日九龍區計，有77宗火警與聚眾活動相關，56宗是人員未能在6分鐘內到場，有13宗消防車被示威者阻延。

周日示威77火警 13宗遭阻車

張表示，示威者堵路造成交通癱瘓，而人數眾多佔行車道路，嚴重影響緊急救援。他亦稱，有示威者阻消防人員執行職務，包括阻攔、截查車輛或不准通過道路，例如周日有一輛流動指揮車前往旺角時，在廣東道被示威者攔截，人員需打開工具儲物櫃供檢查，被阻逾10分鐘。

緊急救護服務方面，副救護總長曾敏霞指出，本月首23日，九龍共有1657次緊急救護服務未能達12分鐘到場的服務承諾，較去年同期增648次，升幅逾六成。她表示，救援是爭分奪秒，服務稍有延誤都是性命攸關，呼籲示威者切勿阻礙消防或救護車，不要做出不負責任的行為。

借出車無徽章 不涉喬裝掩護

外界關注消防處曾否借調車輛予警方作驅散行動。陳慶勇表示，反修例示威活中，無借出前線消防或救護車，但承認曾在8月或9月借過兩輛24座多用途車予警方。他強調事前已將消防處的徽章及「F」車牌移走，外形是普通小巴，不涉喬裝或掩護行動。至於借出原因，陳稱以他所知，警方車輛不時受破壞，相信警方需向其他部門借車作運輸用途。

另外，陳慶勇說消防處有6輛指定泵車，因應警方要求，在大型驅散行動中，在後排戒備，如有示威者投擲燃燒彈可即滅火，有人受傷亦能即時急救。

稱資源用到盡 「無空間」借車借人

被問將來會否借出前線車輛，他說處方資源「已用到好盡」，無空間借出。網上有人認為，消防借出車輛予警員作喬裝及掩護工作，他說：「這好影響我們前線工作，進一步令我們的車輛被截停及搜查，基於這些原因會影響我們的緊急服務，我們不會有此安排」。

上周有傳政府研究從其他紀律部隊借調人手，成為特別任務警察。陳表示，目前無收到指示，再重申消防人員處理示威縱火已出盡人手，「無空間」借出。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕堵路 救護員 陳慶勇 消防處 反修例

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