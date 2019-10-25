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拆局：台人看奇案心態 難左右大選

【明報專訊】無論香港、台灣雙方對陳同佳如何赴台落力商討，最終是否「自首」，陳同佳本人的想法才是關鍵，殺人罪在台灣屬可判死刑罪行，這可能左右陳同佳的決定；另一方面，事件在台灣已掀起政治爭論，蔡英文政府被批評態度轉變之大有如「髮夾彎」（180度大轉軚）。

台消息人士：不能明言不判死 說事實非唬嚇

港府消息人士表示，台灣的態度過去兩天有重大改變，由不針對陳同佳發出入境管制，至昨日表示可為陳同佳提供簽證申請專櫃，對事件有正面的進展；惟現階段仍有不清晰地方，如是否真的能辦到簽證。此外，台灣方面日前曾高調談死刑，相信會影響陳同佳的決定；消息人士說，任何人都知台灣有死刑，但台灣選擇高調說明，有阻嚇陳同佳赴台的感覺。

對於能否承諾以不判處陳同佳死刑為大前提，台灣消息人士斬釘截鐵說「不可能」，他表示台灣政府不能干預法院司法判決，對於是否如管浩鳴所言，台方多次強調刑法中有死刑是「唬嚇」陳同佳，消息人士表示台方僅把事實說清。

消息人士表示，台灣民眾對陳同佳案並非十分關注，「殺人與被殺的都是香港人，只是地方發生在台灣，民眾只是以『奇案』心態關心」，故研判此單一新聞對明年1月總統大選影響不大，「是香港政府急，我們不急」，故台方「有時間」與港府「慢慢談」，甚至對於有港方人士表示大選後再處理，消息人士表示：「沒所謂」。

批管浩鳴赴聯合報「政治操作」

然而，他批評港府及北京在處理事件上，刻意找國民黨前總統馬英九發聲，並藉陳同佳案攻擊蔡英文政府，「這才是政治操作！」並稱管浩鳴甫到台北，「馬上去聯合報（被指為統派媒體）大樓」，反問：「到底現在是誰政治操作？」

台灣政府的態度同樣受當地政界質疑，甚至以「髮夾彎」形容台灣政府急轉彎，陸委會發言人邱垂正回應，政府立場一貫，稱香港以各種理由說沒有司法管轄權，台方的立場是「香港不辦，台灣辦」，但此案一定要香港政府協助，「至少告知我們，他（陳同佳）什麼時候來」。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕台灣殺人案 死刑 陳同佳 反修例風暴

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