兩地進「技術」磋商 台設「專案窗口」籲金鐘辦簽證 港警低調陪陳同佳赴台「可談判」

明報記者 連線報道

李以莊（台北）、馮樂琳（香港）

台灣派人到港機場 港持開放態度

保安局昨至本報截稿仍未回覆本報查詢。港府消息人士表示，特區政府與台灣方面仍透過現有機制頻密溝通，討論陳同佳赴台細節；不過，因陳同佳在香港是自由人，他會不會去台灣、從香港到台灣的一段路由誰陪伴，都是他的選擇，香港警方只能按其意願配合，無權為他答應，警方亦沒有法律依據對他作任何限制。

另一了解事件的消息人士說，台灣確想派人到香港「押解」陳上機至台灣，但港府已表明拒絕，即使台灣執法人員在香港現身也不理想。雙方商討不同方案，包括台灣執法人員只在台灣機場接機；另若台灣要派人到香港機場陪同陳同佳乘飛機，港方持開放態度，但要解決很多細節，這也要陳同佳同意。

消息：台堅拒陳「自由行身分」赴台

據了解，2016年「石棺案」中，疑犯因台證過期，逾期居留，由台警遞解出境。而港警透過協商，派警員在桃園機場接收疑犯，並陪同坐同一班機，但疑犯在機上完全自由，直至班機抵港，警員才正式落手銬拘捕。了解事件的消息人士表示，兩案性質不同，石棺案疑犯有案在身，陳同佳則屬自由人，在飛機上，陳同佳可選擇任何人陪伴他。若他請香港警察陪同，港警可配合，這在某程度上回應台灣當局擔心機上的保安風險。

台灣消息人士則表示，台方暫時仍以派員到港押解陳同佳為最優先選項，「但香港政府太硬」，若港府堅持不允許，台方仍會榷守不讓陳同佳以「自由行身分」到台灣的原則，「如果他（陳同佳）是以自由行身分來，我們怎麼可以限制他的人身自由？」亦擔心對方以自由身上飛機，「旅客、我國國民願不願意跟他同一班飛機？飛機上會不會發生什麼事情？沒人能控制！」

稱管浩鳴「旗幟鮮明」 陸委會籲少說兩句

對於在台灣入境時設特別通道予陳入境、甚至讓香港警員低調押解陳同佳赴台等選項，消息人士表示「可以談判」，但要視乎具體安排。

陸委會主委陳明通昨於立法院內政委員會回答質詢時表示，管浩鳴第二次到台待了兩天一夜，其間曾到聯合報大樓與「理律律師事務所」，並呼籲管浩鳴若想成事，「請少說兩句話」。其後陸委會發言人邱垂正在記者會被問到管浩鳴是否陳同佳的代言人，邱垂正表示管浩鳴在香港的背景「旗幟鮮明」，當局「仍在釐清」他在事件的立場，但其政協身分不是今次案件的考量。

邱垂正又表示，台灣刑事警察局成立了「專案單一窗口」，並已告知港府，呼籲陳同佳一方直接與窗口聯繫，確認赴台的日子及人員，到香港的台北經濟文化辦事處「臨櫃」辦理簽證，「我們已準備就緒，一切按法律辦理」。

（反修例風暴）

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