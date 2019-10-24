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港聞
2019年10月24日星期四
港聞二
舊圖作文充斥 「已fact-check」難輕信 求驗傳媒：「非傳媒」專頁湧現 學者：圍爐助長流言
學者傳媒人擬組核實機構「打假」
陳帆：屯門延線留位駁人工島
港鐵上訴得直 郭永健站內示威判罪成
黃之鋒倘入閘未決 同選區今暫緩抽籤
王國興馬恩國周融等 成立關注組質疑區選不公
石棺案 警長否認赴台「押解」 稱「陪同」3被告回港
港鐵車長偷拍裙底 判社服令
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【明報專訊】（請看附圖）
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舊圖作文充斥 「已fact-check」難輕信 求驗傳媒：「非傳媒」專頁湧現 學者：圍爐助長流言
學者傳媒人擬組核實機構「打假」
陳帆：屯門延線留位駁人工島
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