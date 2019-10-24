石棺案 警長否認赴台「押解」 稱「陪同」3被告回港

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（終年28歲）。

首被告警誡下首句「小草冇郁手」

偵緝警長李貴榮供稱，他2016年4月11日前往台灣，翌日「陪同」3名被告返港，曾祥欣在警誡下第一句跟他說：「小草冇郁手，佢最多知情，我有幫手，不過我唔係主謀，主謀係劉錫豪，我幫手處理屍體啫。」

播首被告錄影 稱次被告視死者仇人

庭上播放李與曾祥欣會面的錄影，片中曾祥欣說與死者相識多年，雙方有複雜的錢銀瓜葛，互相欠債共逾百萬元，劉錫豪則被死者蒙騙多次，例如叫劉貸款後「成條數食晒」，因此劉視死者如仇人。警方知道曾祥欣無業，遂問他租金生活費從何而來，他說向家人索取，又說「靠食腦，呃呃𧨾𧨾」、「難聽啲講係詐騙」。

次被告提「扑暈攞錢」 沒反對

曾祥欣又憶述案發經過，稱事緣死者與他商討澳洲房地產生意借貸30萬元，並可提供物品作抵押，劉錫豪知悉後提議「扑暈佢攞錢算」，他沒反對，只謂：「你鍾意做咪做囉，唔好搞到我就得。」案發當日，曾祥欣相約事主到涉案單位談生意，眾人到埗後，曾祥欣感疲倦到閣樓睡覺，其後聽到死者大叫「×你老母」，數分鐘後又再聽到劉大叫「落嚟幫手」，曾祥欣於是下樓察看，見死者與另兩名被告如「三文治」，死者夾在中間，劉騎在死者身上，拿着一條底褲壓向事主口部，劉吩咐曾祥欣回閣樓取針筒打酒精，他於是「扮下嘢」返回閣樓，強調無抽取酒精。後來曾祥欣回到客廳，看到死者「面青口唇白」躺在牀褥，他上前替事主把脈，張善恒則「瘋狂做心外壓」，事主最終不治。

【案件編號：HCCC459/16】