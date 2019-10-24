黃之鋒倘入閘未決 同選區今暫緩抽籤

今晚簡介會列禁攜物防衝擊

簡介會今晚8時在機場亞博館舉行，政府採取特別保安措施以防示威衝擊，機鐵下午1時起調整服務，九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停，機場快線香港站會實施人流管理安排，乘客需經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車。選管會列明參加者及傳媒禁攜物品清單，包括頭盔、眼罩、雨傘、激光筆、球拍、刀具等（見表），傳媒也要先在東涌登記，接受安全檢查才能進入會場。

黃之鋒報名參選海怡西選區，他指團隊昨向民政署查詢，對方指若選舉主任馬周佩芬在今晚簡介會前仍未能決定是否批准他「入閘」成為候選人，便會暫緩整個海怡西選區抽選舉號碼的程序。黃稱同區對手新民黨陳家珮早獲確認有效提名，變相有更多時間以候選人身分開展選舉工程。同區參選者還有林浩波。

黃之鋒批刻意拖延 製選舉不公

選管會稱，簡介會會有候選人排序抽籤環節，倘選舉主任尚未決定某個選區的參選人是否獲有效提名，抽籤程序將另作安排。

黃之鋒報名參選後，選舉主任兩度向他提問，包括詢問眾志提及「民主自決」的主張，是否支持香港獨立等選項等。

多名曾被選舉主任查詢立場的參選人昨獲確認參選資格，包括沙田馬鞍山市中心出選、獲黃之鋒支持的學民思潮前成員鍾禮謙；同區參選者還有李啟雄、李子榮、邱文勁及吳惠靈。