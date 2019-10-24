陳帆：屯門延線留位駁人工島

政府計劃興建屯門南延線，將西鐵線延長至屯門碼頭附近，陳帆昨回覆立法會質詢時表示，政府會在未來一年要求港鐵就屯門南延線開展詳細規劃及設計，由於屯門南延線或與中部水域人工島鐵路連接，當局會要求港鐵在屯門南延線預留位置，日後轉乘及接駁。

是否加站 稱正檢視潛在房屋供應

至於中部水域人工島連接屯門的鐵路及道路網絡具體走線、建造形式及推展時間表等，陳帆稱要待中部水域人工島的運輸基礎設施研究有結果才可確定。

屯門南延線原本於6月在立法會討論，但政府臨時抽起議程；當時有消息稱，除增加屯門碼頭站，政府正研究在屯門游泳池附近新增車站，並以「鐵路加物業」模式發展，預留車站上蓋讓港鐵建住宅。陳帆昨稱，政府正就鐵路發展可能帶來潛在的房屋供應，檢視港鐵提交的建議書，現階段未能透露更多資料，但承諾敲定新方案前，會就細節諮詢公眾，包括立法會及當區區議會。

7線被質疑2031難竣 指非既定時間表

提出質詢的民建聯梁志祥批評，政府在推展屯門南延線上「歎慢板」。工程界議員、經民聯盧偉國質疑，政府能否按《鐵路發展策略2014》所指、在2031年前完成7個新鐵路項目。陳帆稱，2031年並非既定時間表，當局會按照社會發展、交通需求等，盡快推展新鐵路項目。