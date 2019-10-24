學者傳媒人擬組核實機構「打假」

資深傳媒人、記協主席楊健興接受本報查詢承認有份參加核實資訊組織的籌組工作，並稱目前在初步階段，暫未有具體細節，但他透露目前已有7至8名傳媒人及學者等組織起來，希望促成獨立事實查核資訊的組織。楊健興稱，反修例風波中假資訊問題惡化，「有網民即使對網上消息半信半疑，但也會照樣『轉發』，容易令謠言愈滾愈大」。他認為，相對政府或傳媒機構出手「打假」，獨立機構的公信力較強，若組織日後成立，會公開資金來源及背景。

德法立例限假消息 台設非營利組織

德國《社交網絡強制法》在2017年10月施行，要求社交平台建立內容自律及下架機制；法國國會亦於去年通過法案，容許法官在選舉期間下令刪除經證實的假新聞。傅景華認為港人現時對政府信任度低，立法只會惹來更大爭議，建議由民間自發的獨立組織「打假」效果更好。

台灣去年成立事實查核中心，由台灣媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會共同成立，屬非營利性質，靠眾籌資金運作；中心會定期發表核實報告，其審核資訊準則等均會在官網公開發布。