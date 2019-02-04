舊圖作文充斥 「已fact-check」難輕信 求驗傳媒：「非傳媒」專頁湧現 學者：圍爐助長流言

明報記者 高卓怡

求驗傳媒由5人組成，成立以來一直打擊假新聞。團隊接受本報訪問說，與2014年佔領運動相比，今次有大量「非傳媒」專頁擴張，「這些平台不用擔心新聞操守、不會核實內容，近乎任何跟自己政治取態一致的消息、故事、謠言、改圖，他們都樂意發布」，包括杜撰美國速遞現金贈示威者的帖文獲多人轉述，以「爆炸式」散播，最後速遞公司否認。

「手動轉」助傳播 錯誤資訊難更正

除標註「已fact-check」外，「手動轉」（不引述原始帖文而轉載資訊）亦是是次運動特點，有人認為此舉有助保護資料來源。求驗團隊認為做法「有利有弊」，好處是「萬一源頭被刪除，消息仍可傳播」，但壞處是萬一源頭有錯，資料難被更正，「原本轉載帖子，只要經源頭修改，分享該資訊的帳戶會同步見到，但『手轉動』就做不到」。

「Fact-check」門檻有高有低，部分能輕易上手。求驗團隊教路，簡單在網絡搜尋圖片、文字來源，便可判別信息是否「翻炒」舊聞（見圖）。而公眾亦可參與「打假」，求驗團隊能踢爆「天使」謠言，乃靠網民線索，證實圖片擷自成人影片。

fb指違政策停20小時 求驗盼官方解釋

專頁上周曾一度被facebook封鎖運作逾20小時，指其發表內容違反facebook政策，另有小量帖子被刪，原因未明，本報向facebook查詢事件，截稿前未獲回覆。「求驗」希望官方解釋，但強調會不分陣營堅持「打假」。

反修例風波假資訊盛行，港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華稱與社會兩極化有關，加上科技推波助瀾，「傾向接收與自己立場相近的資訊，稱為認知偏誤（cognitive bias），加上社交平台有技術推斷用戶喜好，推介能迎合其口味的資訊，造成各大陣營支持者『圍爐』接收一面倒意見，甚至不經核實轉發」。他說，風氣難一時三刻扭轉，唯有靠每個人「自覺」︰「未經充分證據支持，不要轉述。」

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