【Emily】禁蒙面法會議曬藍天相 對比地鐵破壞 保安局兩張相辣㷫泛民

熱血公民鄭松泰話，如果政府拎埋立法會議員何君堯同白衣人握手嘅相出嚟就無問題，「你最好擺埋何君堯（相）喺度」。何君堯亦回應話，歡迎局方展示唔同嘅相，包括佢嘅相，「我完全無問題，唔需要打格仔」。

不滿未提警暴白衣人

公民黨郭家麒鬧政府，話「何君堯同黑社會握手（相）又無」，呢番話惹嚟何君堯不滿，批評泛民亂咁指控佢係黑社會，要求泛民拎出證據。何君堯又話「民主黨有好多黑社會朋友」，令民主黨極不滿，要何君堯拎出證據。泛民同何君堯糾纏喺黑社會字眼上，小組委員會主席黃定光就話，「白衣人不等於黑社會，我都著白衫」。

梁志祥唔知禁蒙面法生效？

民建聯立法會議員梁志祥喺會上問，係咪要喺12月4號完成禁蒙面法立法，否則就自動生效，言論隨即引起嘩然，因為禁蒙面法已經實施中。黃定光話：「各位稍安勿躁，梁議員唔知，我哋會話畀佢知。」梁志祥就話：「我問吓你哋都可以反應咁大嘅，咩事呀，係咪驚立得成呀？」公民黨陳淑莊怒斥：「有議員唔做功課，居然連條例生咗效都唔知，簡直係奇蹟！」佢叫梁志祥睇立法程序時間表，話禁蒙面法10月5號已經生效，「今日22號喇，阿哥，生咗效喇，十幾日喇，醒未呀？」

何君堯參選區議會樂翠選區，對手包括盧俊宇同蔣靖雯。