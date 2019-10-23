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港聞
2019年10月23日星期三
港聞二
有圖有片未必真 科技查出假新聞 法新社國際特赦追蹤反修例新聞：陰謀論趨增 核證最難
假資訊流傳渠道 藍營常用fb 黃營多用加密軟件
三重檢測法驗早產妊娠毒血 檢出率高80%
放棄港人自決立場 朱凱廸入閘區選 去年遭同一選舉主任DQ 朱：不去改變不用參選
八旬夫婦吊頸同亡
無規定教師社工報虐兒 申訴專員倡研強制舉報
電動車佔1.8% 三成「目標」變「願景」
越漢被毆斃 火鍋店少東誤殺囚5年
石棺案 法醫：四肢部分與屍身分離
西藥銷售調查申免規管 競委會反對
為精神病人發掘興趣 葵涌醫院推自療訓練
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【Emily】經民聯李思敏執波當政績 被嘲「拎硬和平獎」
【Emily】家人被起底 民建聯鄭泳舜搖頭嘆息
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【明報專訊】（請看附圖）
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