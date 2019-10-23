為精神病人發掘興趣 葵涌醫院推自療訓練

葵涌醫院為全精神科醫院，其日間復元中心去年8月入伙，9月正式成立綜合日間復元服務。個案復康支援計劃以嚴重精神病康復者為主要對象，至今每月服務約2000名病人。葵涌醫院精神科專科醫生李靖國說，每個病人都會有一本「我的復元旅程」，醫生和病人一同做評估，尋找最適合病人的治療方案及發掘其個人興趣，例如藝術、手工藝、家居管理「自療」訓練等，好讓病患更容易重新融入社會。

聘16康復者做朋輩工作員 感同身受

此外，醫院亦聘用16名朋輩工作員，他們都是精神病康復者。做了工作員5年的嘉如曾患思覺失調，住院兩年後康復，決心以過來人身分幫助其他病人。李靖國說，朋輩工作員比醫生更能讓病患感同身受。

另九龍西聯網今年7月1日開展以聯網為基礎的24小時急性中風溶栓治療服務。聯網總行政經理黃立己醫生稱，預期計劃可多服務一倍病人。

九龍西聯網本年度將加開78張病牀，增加16,500個普通科門診診症名額、20個手術服務節數、2300個物理治療和1150個職業治療服務人次。因應癌症病人數目及存活率增加，聯網內的明愛醫院額外會提供450個日間化療服務人次。