西藥銷售調查申免規管 競委會反對

調查原計劃按會員自願性質，每季提供藥劑製品實際銷售數據，用以編製調查報告，但資料不包含價錢、銷量、存貨量或病人數目。報告會展示每間公司售予每個界別（如政府、私人等）的銷售總額，再分別列出所有產品的總銷售額。聯會認為調查能助會員更好、更有效地分配存貨，加強公司推廣及分銷產品等經濟效率。

競委會：或出現合謀定價瓜分市場

競委會認為，聯會未有就聲稱的經濟效率提供具說服力的證據，而擬進行的調查可讓藥廠直接或間接辨識競爭對手具體產品的銷售數據，或出現合謀定價、瓜分市場等問題，但若參與調查的公司分享包含最少4款產品的銷售總額數據，就不大可能引起競爭問題。

香港科研製藥聯會有34名會員，均為從事研究或開藥物的公司，香港超過七成的處方藥物由聯會會員提供。聯會高級執行董事陳素娟稱，藥廠產品不是落單後就能馬上供應，需參考歷史數據。她說，聯會是次把過去的調查模式向競委會提出申請，盼了解模式是否可行。聯會雖對競委會決定感失望，但會尊重，會參考競委會意見，未決定下一步行動。