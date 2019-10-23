石棺案 法醫：四肢部分與屍身分離

料遭沾類似哥羅芬布掩口窒息

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

法醫潘偉明稱，2016年3月30日抵達案發單位檢查時，事主屍體蜷曲躺在石棺內，多處腐爛，估計已死去數周，無法確定死因。事主頭及頸被兩層膠袋包裹，膠索帶纏住其臉部，幼繩纏住其頸部，解剖後發現其腦有血塊；屍體四肢部分位置與屍身分離，包括右膝以下的腿、右手腕、左腳踝及左上臂中段等；屍身多處被利器割傷，包括頭、胸、背、腹，部分傷勢深至見骨，但不能確定生前或死後受傷。

屍身多處被割 傷深見骨

另外，法醫在死者肝臟驗出「二氯甲烷」，該物質與哥羅芳功效類近，影響中樞神經系統和腦部運作，引致心律不正，吸入過量可致死；但死者多個內臟正在分解、軟組織腐爛，無法確定其體內二氯甲烷分量。

法醫續說，其後觀看警方重組案情片段，模擬事主的假人遭沾有化學物質的布掩口，再有人向假人注射酒精4至5次；若案發時恍如以上情况，估計死者因遭掩口及吸入二氯甲烷，2至4分鐘後導致機械性窒息死亡；而以針筒注射酒精4至5次，約50毫升，分量並不致死。聆訊今續。

【案件編號：HCCC459/16】