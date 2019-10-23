越漢被毆斃 火鍋店少東誤殺囚5年

出手非最重 官：共負刑責

被告梁灝文（21歲）原被控一項謀殺罪，他否認控罪，但承認誤殺罪，獲控方接納。辯方昨求情時呈上被告及其父的求情信，稱被告坦白認罪及有悔意，明白將面對長期監禁，其父亦說被告並非經常喝酒。辯方強調當日事件起因已無從稽考，而被告並非「爆樽者」，承認當時有用腳踢事主。法官則稱，當晚「爆樽」後，被告加入對事主施襲，屬自願參與，要就此負上共同刑責，以監禁7年為判刑起點，因被告認罪獲扣減至入獄5年。

案情指出，事主阮文俊（終年31歲）前年10月1日與數名朋友到尖沙嘴Club A-Plus夜店消遣，至清晨7時許，夜店舞池附近有人爭執，事主遭被告等數人圍毆2至3分鐘，其中一人更兩次以酒樽擊向其頭，令他暈倒。此時，用酒樽打事主的人大叫「打×死佢」，連被告在內的一群人遂上前再向事主拳打腳踢，甚至用力踩他的頭。被告翌日前往內地，同日折返香港時被捕。事主留院9天後不治。

【案件編號：HCCC4/19】