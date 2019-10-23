電動車佔1.8% 三成「目標」變「願景」

公署批七不足 充電泊位常被佔

環境局回應稱，申訴專員的建議與署方推動電動車的計劃脗合，會繼續推行有關建議，包括在2022年前在政府停車場增加約1200個公共充電器，及資助私人屋苑停車場安裝充電基礎設施等。申訴專員公署的報告指出，2014至18年間，電動私家車數目增約10倍，但公共充電設施數目只增加約一倍，運輸署轄下24小時公眾停車場充電泊車位佔7.45%，政府產業署管理的停車場充電泊車位佔15.79%；房委會轄下161個停車場中，僅28個有充電設施。

申訴專員趙慧賢說，政府停車場的充電泊車位常被非電動車或已完成充電的電動車佔用，政府雖稱會在非繁忙時段將有關車位予電動車優先用，但難以執行，公署曾實地視察4個政府停車場，發現有非電動車車主自行移開充電泊車位的雪糕筒泊車。

公署發現其他不足，包括政府低估充電設施需求、資訊分享不足、未制定明確充電收費政策、缺乏長遠配套設施。