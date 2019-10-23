無規定教師社工報虐兒 申訴專員倡研強制舉報

個案趨升 去年過千宗

據社署數據，本港新呈報虐兒個案數字由2008年的882宗，升至去年的1064宗，今年上半年則有532宗。首度以申訴專員身分在記者會公布調查報告的趙慧賢指出，近年虐兒個案有上升趨勢，但當局無機制規定老師、社工等與兒童直接接觸的專業人士，在懷疑或知悉虐兒事件後，須向社署或警方舉報。趙認為政府應探討強制舉報懷疑虐兒的可行性。

趙又建議，教育局應在《幼稚園行政手冊》加入如何識別虐兒及處理的程序；局方亦應統計及分析中小學及幼稚園學生缺課的時間及原因，及早揭發虐兒。

防虐兒會：應同步研禁體罰

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲認同應探討強制舉報機制，亦應一併研究立法禁止體罰等，「如一早有這些措施，臨臨的事情可能就不會發生」。她認同強制舉報有爭議，政府應同步增加社工，以及在社工課程提供相關培訓。社福界立法會議員邵家臻亦認同要探討強制舉報，並應增加幼稚園社工與學生比例（現時為1比400），以及應由較高級的社工主任、而非前線社工助理負上不通報可能帶來的法律責任。

社署回覆稱，是否設強制舉報所涉層面既廣且複雜，社會各界需有更多聚焦討論研究，政府會密切留意法改會就「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案」的檢討，探討不同有效並廣為社會接受的保護兒童方案。

教局同意幼園增識別程序

教育局表示，同意在更新《幼稚園行政手冊》時加入識別虐兒及處理程序等；局方會統計及分析現行「幼稚園學生缺課的通報機制」下所取得的資料，亦將統計及分析中小學生缺課時間及原因，以及探討蒐集資料的安排。