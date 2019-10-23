放棄港人自決立場 朱凱廸入閘區選 去年遭同一選舉主任DQ 朱：不去改變不用參選

至少5民主派未獲確認 包括黃之鋒

朱凱廸去年參選鄉郊代表選舉時，選舉主任袁嘉諾質疑無正面回答有關獨立是否自決選項的問題，選舉主任當時認為朱「隱晦地」確認支持香港獨立是一個選項，因而DQ朱。袁在是次區議會選舉中確認朱的提名有效。至今未有參選人被正式取消參選資格，但仍有至少5名民主派參選人未獲確認提名有效，包括出戰南區海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒。選管會將會在明日（周四）舉行候選人簡介會，參選人最遲在簡介會前會收到提名是否有效的通知。

指法庭劃紅線 朱：當下難有真政治立場

朱凱廸回覆本報時表示，法庭早前裁決香港眾志周庭選舉呈請，已明確提出任何人主張港獨或自決，均非真誠擁護《基本法》及效忠特區，指參選紅線已經由法庭劃出。被問到改變政治立場是否策略還是真心改變，朱未有正面回應，強調「只有在無政治審查（的選舉）才容許有真正政治立場」，稱香港當下處境難言有真正政治立場，因政府操控政治立場的詮釋權，排除不擁護《基本法》的政治路線。朱稱，只好做一個可令自己繼續參選的決定。獲確認提名有效後，朱在社交媒體上呼籲八鄉南居民投票支持他，讓他與元朗民主派一起「奪取區議會控制權 光復區議會 徹查7．21」。

於離島東涌南選區再次挑戰民建聯周浩鼎的王進洋，昨亦獲口頭通知其提名有效。王早前收到選舉主任查詢他對「港獨」的立場，王當時回覆稱選舉主任是基於《文匯報》的報道發問，而他從未表示要透過政治達到「港獨」目的，批評該報失實報道其立場。

八鄉南選區的其他參選人包括黎永添和徐卓然；南區海怡西選區另一名參選人是新民黨陳家珮和林浩波；離島東涌南選區其他參選人包括劉永賢和黎永安。