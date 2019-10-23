三重檢測法驗早產妊娠毒血 檢出率高80%

倡納公院恒常檢查

香港現按英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）建議的傳統方法篩查妊娠毒血症，從孕婦特徵、產史和病史識別風險因素，但只能篩出約四分一患者。至於「三重檢測方法」，除了看孕婦病史和特徵，亦檢測平均動脈壓、子宮動脈搏動指數和血清胎盤生長因子，篩查妊娠毒血症高風險患者。

為了解三重檢測方法在亞洲應用的可行性，中大研究團隊於2016至2018年，研究了10,935名11至13周的單胎孕婦，涵蓋亞洲7個地區包括香港、日本、新加坡、印度等。研究數據發現，三重檢測方法可準確識別48.2%的早產妊娠毒血症患者，較現時本港用NICE篩查方法的26.3%，約高出80%。相較美國婦產科學院（ACOG）建議的傳統篩查方法，三重檢測方法檢出率亦高約40%。

學者：助早期發現 盡早預防

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤稱，是次研究證實三重檢測方法較傳統方法更有效識別高風險孕婦，有助早期發現高風險患者和預防發病。潘昭頤說，妊娠毒血症高風險患者在懷孕16周前開始每日服低劑量阿士匹靈，可將患病率降低至少60%，如藥物依從性達90%，患病率更可降76%。潘說，未來將繼續研究更多與妊娠毒血症相關的生物指標，以增加三重檢測方法的準確度。

下月推出 收費2800

中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊稱，中大醫學院婦產科學系將於下月推出上述的三重檢測服務，價格為2800元，約3天知結果。梁德楊建議所有孕婦，特別是首次懷孕、肥胖、患糖尿病孕婦接受測試，若發現屬妊娠毒血症高風險患者，能盡早用藥預防。梁希望醫管局未來能將三重檢測納入本港公立醫院恆常產前檢查，讓所有孕婦免費接受篩查。