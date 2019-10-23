有圖有片未必真 科技查出假新聞 法新社國際特赦追蹤反修例新聞：陰謀論趨增 核證最難

反修例運動導致社會撕裂，不同陣營支持者在網上發布有利己方陣營的資訊，有駭人聽聞的，亦有部分真假難辨。法新社（AFP）fact-check（核實）小組、國際特赦人權組織（Amnesty International, AI）的「數碼驗證團隊」6月起跟進香港反修例運動風波，並就不同信息發表核證報告︰AFP小隊追蹤社交傳媒涉假內容，利用科技核實及釐清；而AI則蒐證侵犯人權事例「集大成」，一併公開。兩團隊說，時間所限、流傳的「陰謀論」趨增，是核證工作上「最大的難題」。

6月起檢視近千可疑消息

修圖軟件日漸發展，令「改圖」變得方便、容易，再配上假資訊，網絡上縱使有圖有片，亦未必有真相。AFP自2017年法國大選與facebook合作查核假消息，今年6月起因應香港局勢，檢視近千個在facebook、Twitter、微博和微信涉及反修例運動的虛假或誤導消息，至今發布逾30份報告。對於報告數量較少，AFP表示須以多重證據確證一條消息為假，故未能多重確認的、沒發報告的，不代表消息為實。

AFP香港fact-check小組有3名編輯，團隊表示，其核實程序多重，以太古廣場謠傳「被縱火」短片為例，團隊以擷取工具將片段畫面「逐格」在各搜尋引擎，再蒐集第三方資料「交叉查證」內容（如當地新聞）。團隊稱，核實資訊的手法，最理想是接觸消息發布人或向事主第一手查詢︰如8．31太子站「打死人」傳聞，網傳死者之一來自屯門某中學，AFP向校方求證後證實該名學生在事前一日、即8月30日已逝世。

至於AI「數碼驗證團隊」，至今只發布一份有關6．12金鐘警民大衝突，警方涉嫌使用過分武力的報告。團隊負責人Sam Dubberley稱，團隊用約一周核實20條新聞或網上片段，部分片段長達數小時。曾跟進美軍空襲敘利亞造成大量平民傷亡的Sam說，香港現時情况「與戰亂地區不同，如醫院被炸毁，便很明顯有違反人權」，他說香港每次示威長達一整日，團隊需用大量時間查證衝突在何時發生，哪裏有涉及違反人權情况出現等，形容工作「非常艱巨」。

陰謀論難揭真偽 團隊「頭痕」

除時間工夫，來自不同陣營「陰謀論」、部分證據難尋，也令團隊「頭痕」。AFP舉例稱，網絡常有人指摘示威者獲得報酬以參加活動，但未有任何證據支持或反駁，難以揭露箇中真偽；Sam則舉例，稱8．31太子站「警員打死人」傳聞有多個版本，要驗證花費極多心力，「人手有限，為免撲空，我們會優先核查有更明顯證據的情况」。

明報記者 高卓怡