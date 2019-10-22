【Emily】中藍水 被囑說話小心點 毛漢：風涼說話 鄭泳舜：關心好友

鄭：無其他用意

Vincent同Emily講，佢同毛漢認識咗十幾年，作為好朋友，所以去關心同了解對方情况，如果對方有咩諗法，亦會幫忙跟進；當時佢同毛漢提及，傳媒或會將事件同宗教、種族連埋一齊講，要注意一下，強調唔係如個別傳媒所指要「警告」對方。Vincent喺書面回覆度話，毛漢同佢反映對事件嘅意見，佢即晚將意見轉達保安局及警方，噚日朝早亦聯絡政務司長辦公室，要求當局即時正視清真寺事件，盡快落區向少數族裔宗教團體解釋。

Vincent話，毛漢係佢好尊敬嘅前輩，一直以來為少數族裔爭取唔同支援政策及福利，佢同黨友係抱住關懷嘅心情探望及關注對方傷勢，又希望各方同少數族裔一齊化解現時社會嘅分裂，讓香港重回正軌，並無其他用意。Vincent有報名參加區選，同區參選人包括公民黨劉家衡、王曉聖。