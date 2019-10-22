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港聞
2019年10月22日星期二
港聞二
爭連任兩區議員 提名期後始接提問 朱凱廸再收查詢 是否放棄年初立場
申禁制開放選民冊被拒 員佐級會上訴 今宣判
大橋通車一年 車流收入遠遜預期 恐蝕約19億 政府未答是否三地攤分
遊橋熱潮退 HKTVmall美食車撤離
控方料全球首宗 巴士椅放針報復飛站 無業漢認罪
「iPhone喺邊」 4漢劫水貨店
休班警涉小巴掃少女胸
疑退休問題 水警警長燒炭亡
被指木板夾老師 中二生脫罪
投資署：初創數目「飛漲」21% 認地區總部數目增長放緩
專欄：香港創科「四不像」／文：章濤
3刀手柯士甸道圍斬22歲青年
石棺藏屍案朋友作供：首被告借35萬不還
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【Emily】中藍水 被囑說話小心點 毛漢：風涼說話 鄭泳舜：關心好友
【Emily】去重慶大廈食咖喱 區軒大讚「抵到爛」
【Emily】民記區選片 諷示威者教壞下一代
【Emily】被指太監急 波哥：市民話郭家麒乞人憎
【Emily】與白衣握手 洋腸論 何君堯連續兩周被提譴責
【Emily】南亞街坊致謝 楊彧：都係香港人
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【明報專訊】（請看附圖）
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