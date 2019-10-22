石棺藏屍案朋友作供：首被告借35萬不還

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

首被告的朋友廖健國供稱，曾祥欣2016年3月初曾付11萬支票向他借用員工證並獲答應。首被告同月16日再問廖借護照，他為1000元車馬費應承，前往機場交收時看見全部3名被告和污點證人「小草」，亦知悉首被告打算以廖的護照在台灣租屋。

此前，廖憶述首被告2009年建議他借15萬元投資，首被告後來告訴廖投資經紀「着草」；廖稱首被告不單沒就經紀「着草」報警，反而建議他再借20萬元。首被告取去其中逾19萬，聲稱幫廖連本帶利歸還，惟首被告從未還款，廖至2016年才還清所有債項。

另外，首被告中學同學伍健華亦供稱，2005年重遇首被告後，獲告知可付10多萬元獲取哈佛大學學位，首被告更自稱「在哈佛有影響力」。結果伍花盡5萬元積蓄，只從首被告取得一本教科書。案件今日續審。

【案件編號：HCCC459/16】