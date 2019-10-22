專欄：香港創科「四不像」／文：章濤

首先，中國與香港都曾對區塊鏈大力吹捧，港府更曾推出「優才計劃」吸引內地區塊鏈人才到港，但在這份報告中，區塊鏈三字遍尋不獲。是自覺相關發展已非常足夠？還是方向有變，不再鼓勵這方面的發展？抑或當局發現這技術除了發行加密貨幣外就再無別用，故避而不談？而撇除發幣，區塊鏈技術本身亦應該有對應的政策，賦予其合理的法律地位，令大家更有動力循此方向研究，而不是如目前那樣，一談及區塊鏈就只落得圈錢、訛騙、避稅等負面形象。

由區塊鏈的「消失」可帶出第二個問題：法律滯後。目前，創新科技的發展速度大幅拋離法律的更新，滯後程度以年甚至十年計。一些具爭議的互聯網服務如Uber、Airbnb等共享經濟項目，往往只得民間推動，缺乏政策配合而裹足不前。面對兩大問題，科技界必須得到政策的配合和支援，才敢勇於創新，否則科技從業員就只會是一步一荊棘、一步一地雷，時刻要警惕自己免墮法律陷阱，甚至憂慮因創新而置身危險境地，非業界樂見。

一個城市在科技發展的陣營上，可以選擇當「先行者」或「配合者」，擁有資訊流通、網絡基建等優勢的香港，大可當個「背靠大國、面向國際」的先行者。但目前政府缺乏魄力與膽識，既未敢擁抱新事物，又不是配合內地一套，高不成低不就，只能當個四不像的「科技港」。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]