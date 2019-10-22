投資署：初創數目「飛漲」21% 認地區總部數目增長放緩

明報記者

投資推廣署今年6至9月期間統計初創企業，以及海外及中國內地企業的駐港公司數目。調查顯示，2019年初創企業數目有3184間，較去年升約21.3%，當中有34%的創辦人為非本地人，主要來自美國、內地、英國等；主要業務為金融科技、電子商貿、供應鏈管理及物流科技等。

駐港公司升3.3% 同放緩

海外及中國內地企業的駐港公司數目為9040間，較2018年上升約3.3%，2017年升幅是6.4%，顯示升幅放緩。2019年駐港公司中，1541間為地區總部，按年增長約0.7%；這些公司主要來自內地、日本和美國等。調查顯示吸引這些公司在港設分部的原因，主要包括簡單稅制及低稅率、資訊自由流通、地理位置等。

稱港不穩定 投資者仍認為有商機

投資推廣署署長傅仲森（Stephen Phillips）形容初創企業升幅是「飛漲」。該署初創企業主管陳幗貞表示，投資者承認香港社會不穩定，但仍認為香港有商機，故投資香港；署方會繼續派代表到不同國家推廣，提升投資者對香港的認識，回復外界信心。

然而，傅仲森承認駐港公司數目增長有放慢，但認為趨勢符合環球經濟放緩的大環境，強調不能只聚焦按年變動，而是長期趨勢。他又表示暫時未見有公司將業務撤出香港，但相信投資者態度會趨謹慎。