被指木板夾老師 中二生脫罪

被告張銘俊（17歲）否認一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指稱他於2018年12月4日，在上水東華三院甲寅年總理中學206號課室內，非法及惡意傷害金姓女事主。

官指教師長氣 口供不一致

裁判官吳重儀說「老師（事主）講嘢都幾長氣」，對比其口供簡單，與庭上供辭有不一。事主庭上供稱被夾兩次，在警方供辭則稱被夾一次或多於一次；事主另稱被告「坐喺度」夾其手，裁判官質疑力度是否可令她10個月未能上班；事主稱被磨至脫皮，惟醫療報告只顯示她骨折。

吳官又稱，事主刻意遮掩其鬧情緒的行為，一時「講太多」，一時稱不記得，令人難分辨何處為真確或誇大。另外，事主於口供稱被告並非故意，可見被告不是「惡意」和「非法」傷害事主。

奉勸被告「好自為之」

裁判官裁決時訓斥被告，稱上課睡覺是無恥和不知所謂，「17歲人仲要老師追交功課，有冇責任心？」裁判官向被告說，「你咁問人拎機會，係好似乞兒問人拎錢咁，今日法庭又畀機會你」，奉勸被告學校讓他三度留級，應珍惜機會，「唔好以為學校同老師奉旨畀機會你」。

裁判官考慮事主口供有不一致之處，難以評論傷勢是否真確，裁定被告罪名不成立，並奉勸他「好自為之」。

【案件編號：FLCC2749/19】