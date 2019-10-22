控方料全球首宗 巴士椅放針報復飛站 無業漢認罪

無刑事紀錄的被告莫湛深（32歲），還押至11月12日判刑，以待法官取閱背景、精神及心理報告。

3女乘客臀部大腿刺傷

案情指稱，去年6月27日下午4時47分至晚上7時37分，被告先於青衣長安巴士總站登上41A九巴，至尖沙嘴聖安德烈教堂下車，隨即在油麻地登上一輛81號巴士，至沙田禾輋巴士總站下車，再乘48X巴士到沙田新城巿廣場，之後登上49X巴士返回青衣長安巴士總站。

同晚約6時半，一名女乘客登上涉案41A巴士上層，甫坐下左邊臀部即被尖銳物件刺到，感痛楚跳起，並發現座位中央垂直插着一根縫紉針，尖端向上，她將針拔走放在藥丸膠袋，拍下照片，下車時告知巴士司機，同日再報警及到醫院診治，發現左邊臀部有一處表面刺傷但無流血。

同晚7時許，兩名女乘客在沙田新城巿廣場登上48X巴士上層，其中一女乘客感到左大腿被尖銳物刺到而換位，隨後另一女乘客坐在該座位上，同樣感到左大腿被尖銳物件刺到，轉換坐姿時，右大腿又被刺到，發現座位中央有尖端外露，並在荃灣下車時告知名九巴職員。兩人均到醫院診治。

去年7月4日被告在家中被捕，在警誡下承認「啲巴士成日飛站，咁我咪落針拮啲乘客」，並稱案發當日打算到佐敦購物，後改變主意到沙田新城巿廣場；被告承認並不認識受傷的3名女乘客。另九巴車上閉路電視拍攝到被告在涉案巴士上多次轉換座位。

【案件編號：DCCC80/19】