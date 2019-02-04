遊橋熱潮退 HKTVmall美食車撤離

大樓仍有空舖 周邊未有配套

大橋通車初期大批即日來回的內地旅客湧入東涌，當局提出在香港口岸設立臨時商店及引入美食車，吸引旅客留在口岸。大橋通車一年，曾進駐臨時商店的HKTVmall已撤離，美食車亦不見影蹤，口岸大樓內仍有舖位未租出，口岸範圍除了巴士站，未有其他配套設施。

HKTVmall表示，位於大橋口岸大樓的期間限定商店（pop-up store）屬短期租約形式，今年5月完成租約，發言人稱該公司主力營運網上購物商場，從口岸的實體店中獲得寶貴經驗，此後將專注現有的業務模式。

旅遊事務署表示，7月起在口岸提供一個美食車泊位，至今只有鴻福堂美食車曾在8月營運5日，署方不評論美食車的商業決定，會在可行情况下研究改善措施，協助美食車營運。

當局2015年曾就口岸上蓋規劃諮詢公眾，建議興建入境停車場、商場、物流設施等，2018年改為委託機管局作規劃。機管局稱已展開相關研究，預計需約兩年。換言之，香港口岸上蓋未來一年或仍未會興建其他配套。