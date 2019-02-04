遊橋熱潮退 HKTVmall美食車撤離

【明報專訊】本報記者本月中曾到大橋香港口岸觀察，與通車初期相比，大橋人流及車流顯著下跌，最明顯分別是少了大批旅行團客。在口岸巴士站負責指引乘客的周先生表示，今年農曆新年後，遊覽大橋的熱潮就已退去，現時幾乎沒有即日來回的「觀橋團」，散客數目則較平穩，近期不少旅客會詢問市區何處有示威，會盡量避免前往。
大樓仍有空舖 周邊未有配套
大橋通車初期大批即日來回的內地旅客湧入東涌，當局提出在香港口岸設立臨時商店及引入美食車，吸引旅客留在口岸。大橋通車一年，曾進駐臨時商店的HKTVmall已撤離，美食車亦不見影蹤，口岸大樓內仍有舖位未租出，口岸範圍除了巴士站，未有其他配套設施。
HKTVmall表示，位於大橋口岸大樓的期間限定商店（pop-up store）屬短期租約形式，今年5月完成租約，發言人稱該公司主力營運網上購物商場，從口岸的實體店中獲得寶貴經驗，此後將專注現有的業務模式。
旅遊事務署表示，7月起在口岸提供一個美食車泊位，至今只有鴻福堂美食車曾在8月營運5日，署方不評論美食車的商業決定，會在可行情况下研究改善措施，協助美食車營運。
當局2015年曾就口岸上蓋規劃諮詢公眾，建議興建入境停車場、商場、物流設施等，2018年改為委託機管局作規劃。機管局稱已展開相關研究，預計需約兩年。換言之，香港口岸上蓋未來一年或仍未會興建其他配套。