大橋通車一年 車流收入遠遜預期 恐蝕約19億 政府未答是否三地攤分

明報記者 畢嘉敏

港珠澳大橋去年10月24日正式通車，據運房局、運輸署、統計處及入境處資料，截至今年10月7日，大橋平均每日車流量4115架次，遠遜政府2008年估算數字（每日9200至14,000架次）；人流量則大致符合預期，平均每日約6萬人次（見表）。

日均4100架次 估算三至五成

大橋主要收入來自車輛通行費，本報以各類車輛使用大橋的車次推算大橋收入，由通車至今年10月7日、即包括國慶黃金周，相關收入共約2.8億元。根據廣東省發展改革委員會在大橋通車前公布的文件，大橋營運一年成本約22億元，包括日常養護費約2.2億元、大修理費6500萬元、員工薪酬3700萬元、綜合事務費2800萬元、銀行利息等財務費用9.3億元和資產折舊9億元。換言之，大橋過去一年的收入，未足以支付維修、薪酬等支出，處於入不敷支的狀態。

本報向運輸署查詢，三地政府是否要分攤收入未足以支付的營運開支，署方未正面回覆，僅稱大橋開通至今，港府未有向大橋管理局注資。運輸署又稱，三地政府會研究改善大橋營運財務狀况的可行方案，包括增加車流量措施，粵港兩地政府今年5月已同意進一步放寬大橋通行政策，優先研究發放配額給商會、大學、科研機構等。

香港要承擔的款項，還包括大橋工程超支費用，當局在2017年底公布，大橋主橋工程超支100億元，其中香港要分攤約20億元（約23.6億港元）。運房局回覆本報查詢時稱，會適時尋求立法會批准增撥所需款項。

議員：無視貨運業萎縮建橋

民航貨檢新政再打擊

公民黨立法會議員譚文豪估計，大橋營運入不敷支的部分很可能要三地「找數」，他批評政府最初興建大橋時，無視香港貨運業正萎縮，錯判車流量，加上未來數年本港會執行國際民航組織新政策，除非有特別規定，否則貨物要百分百安檢，不可只作抽查，會令本港航運業失去優勢，進一步打擊跨境貨運，料大橋車流量難以提升。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，以大橋車流量看，其直接經濟效益與預期有很大落差，認為三地要研究增加車流量，例如在香港及珠海興建入境停車場，吸引私家車使用。他又說，在反修例風波前大橋人流不錯，帶來間接經濟效益，待風波過去，有信心大橋人流會回升。