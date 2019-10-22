申禁制開放選民冊被拒 員佐級會上訴 今宣判

上訴人為警察隊員佐級協會，由資深大律師陳樂信代表；答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉登記主任，由資深大律師梁偉文代表。案件由署理高院首席法官潘兆初和上訴庭副庭長林文瀚審理。

上訴方指出，「起底」風氣目前如病毒般散播，成為針對警員的政治武器，令警員的家人甚至年幼子女受影響，認為法律制度應向年幼小孩提供最大保障。

稱警或遭攻擊 損選舉完整

法官潘兆初一度指出，留意到目前公開選民姓名和地址的做法與促進選舉公開性有關，上訴方回應稱，在理想世界中，愈開放當然愈好，惟法庭應務實地留意當中風險，又指開放性亦有程度之分，認為目前社會氣氛下，公開相關資料將令警員承受攻擊和侮辱，更影響選舉制度完整性。

指「洗樓」可改網上宣傳

就候選人需知悉選民的姓名和地址以「洗樓」等宣傳活動的說法，上訴方認為可改以網上宣傳等做法代替。

辯方：無證據起底資料來自選民冊

答辯方則指出，現時沒證據顯示，警員遭「起底」的資料由選民登記冊而來，目前更有婚姻登記紀錄、土地查冊等不同渠道索閱市民個人資料，形容本案申請只涉界別上利益，法庭應同時平衡選舉的完整性。

答辯方又指出，已有6個政黨及26人取得選民登記冊的摘錄，他們和其他市民目前已受法例規管，登記冊得來的資料只可作選舉用途。

潘官提出，目前政府已取消同時公開候選人姓名和地址的做法，答辯方則回應，候選人和選民的情况不同，舉例稱選民之間或出現「同名同姓」情况，只有一併查閱該人登記地址，才能較準確辨識。

【案件編號：CACV489/19】