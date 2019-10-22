爭連任兩區議員 提名期後始接提問 朱凱廸再收查詢 是否放棄年初立場

朱凱廸團隊另5人提名有效

朱凱廸昨第二度收到提問，選舉主任袁嘉諾稱他年初參選鄉郊代表選舉時表示不支持港獨，但認為港人應決定自己命運，認為對港獨的立場與今日不同，「請你確認你現時是否已正式放棄你當時的立場」，並要求朱在今早11時前回覆。翻查資料，朱凱廸早前回應提問時，被問到是否提倡或支持「香港獨立」是港人自決前途的選項時，回應稱「不提倡及不支持」。

朱凱廸元朗團隊另外5名參選人早前亦接獲提問，問及他們對「民主自決」的立場，至昨日獲確認提名有效。

黃學禮11日報名 屢查進度不獲見

黃學禮於沙田松田競逐連任，他本月11日已報名，選舉主任昨日電郵他查詢3個問題，包括是否與「沙田社區網絡」有關連，該組織facebook曾提及「香港人應有權以民主方式自決香港前途」；他對自決香港前途的理解和是否認同此；並要求他解釋2月訪問提到「香港人作為香港居民……有權決定香港的前途」的意思。

黃學禮指出，早前已多次向選舉主任查問確認提名的進度，但不獲選舉主任會見，認為選舉主任是拖延、做法奇怪，令選舉不公平。他沒準備「Plan B」報名，意味若被DQ，當區另一參選人、民建聯姚皓兒將自動當選。

沙田區議員丁仕元昨接獲提問，問及他曾在fb分享帖文提及「光復香港，時代革命」意思，及是否認同這些字句及主張。

張秀賢入閘 黃之鋒仍未確認

多名曾接獲選舉主任提問的參選人昨日獲確認提名，其中沙田區議員陳兆陽、公民黨社區主任黃文萱、參選元朗的張秀賢，均曾被查詢「光復香港，時代革命」意思，至昨日亦獲確認提名有效。至於出戰觀龍的梁晃維，早前被問及他前年曾發言提及2047年須找到新方向、「要在一國兩制的框架之外，尋求香港前途的出路」；而出戰天恆的王百羽，亦被問及港獨立場。二人昨日均獲確認提名有效。

香港眾志秘書長黃之鋒上周接獲選舉主任第二輪提問，惟至昨日參選資格仍未被確認，他質疑本周四已為候選人簡介會，但選舉主任拖延，會造成選舉不公，因其對手新民黨陳家珮入閘，意味她較民主派有更多時間開展選舉工程。

明報記者

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