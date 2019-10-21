【Emily】話「協調人嘅工作做得好差」 謝永齡突出山 同泛民撞區

今次參選報稱係心理學家嘅謝永齡，曾經喺1994至2007年擔任銅鑼灣選區嘅區議員，仲做過灣仔區議會副主席，佢話今次出山參選係因為見到當下嘅政治形勢未必會令建制派輸得一敗塗地，所以佢要出山。

話出山因建制派未必輸得一敗塗地

申報為「無黨派候選人（和理非）」

謝永齡申報政治聯繫為「無黨派候選人（和理非）」，對於同另一泛民撞區，建制派會唔會漁人得利？謝永齡只係話「協調人嘅工作做得好差」。佢強調自己絕非建制派，但唔衝得前線，係真和理非，重申支持政府成立獨立調查委員會調查反修例風波引發嘅多場警民衝突。謝永齡10幾年前退出民主黨，佢話退黨後「啲人都唔當我係泛民」。

黃成智馮檢基都同非建制撞區

今次區選有唔少政壇「老鬼」參選，但部分就同非建制候選人撞區，好似前立法會議員黃成智最後一日報名參選北區彩園選區，同區有民主黨林子琼同民建聯蘇西智參選；另一前議員馮檢基則出戰油尖旺尖沙嘴西，該區多達5人混戰，除咗阿基，仲有獨立民主派陳嘉朗、民建聯潘景和、獨立嘅梁幸輝同簡浩明。