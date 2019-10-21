新方案一掃變「賣出」 防回收包裝

由於智能手機大行其道，以及DSS希望加強開拓大中華市場，該公司約兩年前在港成立分公司兼研發中心，負責大部分的手機App開發工作（那個辨認美鈔的App則在美國開發），並在廣州成立客戶支援中心。現時DSS香港分公司共8人，當中7人從事開發工作。香港分公司近期完成的其中一項計劃，就是和「香港物流及供應鏈多元技術研發中心」（LSCM研發中心）合作開發的「哨兵」（Sentinel）方案。

「哨兵」乃AuthentiGuard屬下一個小方案，在QR Code周圍加上防偽特徵（背景淨色也無問題），以及採用區塊鏈技術於雲端儲存數據。當零售商賣出該貨品，會掃描包裝盒的QR Code，這時後台系統除可認出貨品真偽，更會將資料更改為已賣出及註銷，就算假貨商人回收包裝盒裝入假貨，消費者只要用App掃描這個QR Code，即可知該盒貨品早已賣出，盒內並非真貨。現時已有一間美國公司決定今年底起在產品包裝盒採用「哨兵」方案。