防偽數據融入圖案 毋須額外印刷 商標掃一掃 真貨贋品瞬間知

明報記者 薛偉傑

DSS（Document Security Systems, Inc.）亞太區副總裁林勤輝表示，公司為美資，專攻印刷品防偽技術。初期主要研究商業文件防偽技術，一些機密文件若被影印，副本會打上水印，顯示是未經授權影印版本，文字與圖案亦會因水印而難以閱讀甚至完全屏蔽。後來隨着掃描器和數碼相機先後流行，技術發展至文件只能被掃描或拍攝後在屏幕閱讀及手抄，以電腦列印出來仍會被屏蔽。後來技術再經改進，逐漸擴展至其他方面，包括美元鈔票及其他票據、產品商標或包裝盒、不同材質、pdf檔案，甚至配合智能手機使用等。其中產品包裝方面，近年已應用於不少環球品牌。

加工設計肉眼難察 用App掃描可辨

林勤輝指出，該公司的防偽技術特點是，商戶和印刷廠毋須使用特別的印刷機、油墨或紙張，也毋須使用特別軟件，即完全毋須更改印刷流程，不會增加印刷成本。商戶只需將產品商標或某些圖案交給該公司，公司會加工設計，加入一些防偽特徵數據，商戶將加工後的商標或圖案照常印刷即可。單靠肉眼，消費者無法看到加入了什麼防偽特徵；但若以該公司的手機App掃描商標或圖案，就可知道有無加入防偽特徵、那個包裝盒是真是假。即使製造假貨者拍下那些加工後商標或圖案的相片，亦不能複製到防偽特徵，一旦印刷出來，手機App即時可分辨出來。

商戶亦可要求將防偽特徵加在包裝盒上任何空位（淨色也無問題），令製造假貨者更難仿冒。

封口貼紙使用 可防包裝回收

此外，若消費者使用手機App掃描，不論結果是真貨還是假貨，該公司的後台系統都會記錄準確地點和時間，方便商戶做市場研究和調查。

若商戶擔心假貨商有組織地回收正貨包裝容器來裝假貨，林勤輝建議可在包裝容器關鍵位置（如盒蓋、樽蓋等）的封口標籤貼紙使用此方案，因貨品一打開，標籤貼紙自然破爛，難以重用。現時某些洋酒品牌便是如此防偽。另商戶亦可使用該公司在港新開發的註銷功能（見另稿）。

收固定授權費 產量愈大成本愈低

林勤輝稱，對很多品牌來說，這套技術簡單易用，可快速推出又相當有效，對產量大的商品來說亦算便宜。因該公司代為加工商標或圖案、設計手機App及提供後台系統等，只會收取一個約50萬元的授權費，可讓商戶應用於100萬件產品。原則上授權費近乎固定，即產量愈大每件產品攤分的費用就愈低。相對某些防偽印刷技術每個商標需約1元印刷費（在港印製），產量較大時該公司的方案會較便宜。但他亦承認，產量不太高的品牌商或會覺得難以攤分授權費。

塑膠金屬布料亦可應用

現時這套技術現已不單應用於紙張，還可應用於塑膠、常用金屬容器（如鐵罐）及部分布料等，可配合到不同行業商戶的需要。

林勤輝透露，這種應用於包裝的防偽技術是該公司約3至4年前在美國推出，稱為AuthentiGuard，陸續吸引到一些環球品牌採用，故部分全球品牌的內地或香港分公司現時也同樣是DSS香港分公司的客戶，包括幾個奶粉、食品、洋酒、肥料及汽車零件品牌。至於港資公司，則是近期才開始和該公司商討合作，暫時還未有簽約。