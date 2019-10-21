消委會主席林定國：外國一手樓殺訂比例低 港「有理由想想調低點」

現可被發展商沒收5%訂金

林定國認為，買樓應是消費者畢生最大筆的消費，並就此提出連串問題，賣樓前7日出樓書、3日前出價單是否充分？「唧牙膏式賣樓」是否完全符合起初規範原意？冷靜期夠不夠？「殺訂」會否太多？近期招標賣樓會否削弱資訊透明度？他相信這些問題都值得深思及再優化。

現時一手樓買家簽臨時買賣合約後，無法在5個工作天內簽買賣合約（即消委會所指的冷靜期），可被發展商沒收5%訂金。據消委會2014年的研究，澳洲墨爾本的冷靜期有3個工作天，沒收訂金額為100澳元或樓價0.2%（以較高者為準）；新加坡買家可考慮3周，沒收訂金額為樓價1.25%。林定國稱，外國「殺訂」比例相對較低，本港「有理由要想想調低一點」，但他沒為下調水平作結論，只稱要不斷檢討。

林定國稱，美孚新邨（1966年開始賣樓花）是本港首個賣樓花的樓盤，經歷逾40年才有法例規範，此前宣傳層出不窮，實用面積和建築面積等標準不一，資訊不透明難讓消費者作知情選擇，《一手住宅物業銷售條例》於2013年生效後才有進步。

冷靜期立法添不明朗因素 盼今屆通過

另外，消委會爭取已久的冷靜期立法即將在立法會議審，面對反修例運動，林定國稱本屆立法會會期尚餘不足1年，本來審議時間已緊迫，再加上不明朗因素，確有挑戰性。他重申，冷靜期爭議不太大，期望可在立法會議程上放得較前，若保民生的法例也不能通過會感遺憾。