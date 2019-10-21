三成人願捐器官 當中六成未登記 2700人輪候移植 醫生：登記有上升空間

有肺病患者移植前曾萌死念

現年57歲的家明重拾自由呼吸的感覺，全靠10年前有善心人遺愛人間。家明患慢阻肺病長達10年，他與妻子及女兒住在數百呎的公屋單位，原本20多步走到廁所的距離，他要花上3分鐘，亦多次在家失禁，感到相當絕望。

他憶述，等候肺移植期間，覺得自己成為家庭負累，曾萌生輕生念頭，「什麼尊嚴也沒有，由一個主導者變為負累者」，幸家人及朋友在身邊扶持，最終等到換肺的時機。他表示，現時積極參與義工服務，期望鼓勵更多人支持器官捐贈。

香港中文大學何善衡泌尿中心委託中大公共衛生及基層醫療學院，今年4至5月期間用電話訪問1000名18歲以上的香港市民，了解港人對器官捐贈的認知。結果顯示，有43%受訪者未決定意向；26%拒絕捐贈；僅31%願意捐贈，當中66%未有登記「中央器官捐贈登記名冊」。

願捐贈未登記 52％未下決心

調查分析，願意捐贈但未登記的受訪者，有52%人表示決心不足，47.8%稱太忙及37.8%稱因為疏懶。另有31%受訪者表示不知道中央登記冊，89%受訪者沒有瀏覽過相關網站。

中大醫學院外科學系助理教授張源津形容調查結果未如人意。對於有31%受訪者願意捐贈器官，中大按本港成年人口、610萬推算，估計有189萬人願意捐贈，而目前只有31萬人登記，張相信登記名冊人數有一定上升空間。

中大向食衛局醫療衛生研究基金申請資助，推出《新生·鳴》計劃，推動及鼓勵器官捐贈。