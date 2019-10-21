禮頓已被禁投標 學者質疑警告信阻嚇力

有任職工程顧問的工程師解釋，政府向承建商發警告信並無特定準則，但必定是遇上嚴重問題才會發信，「如果是小問題，一般都會先出電郵，較嚴重才會直接出警告信」。他說，警告信內容一般是要求承建商調查問題，提出補救措施，以及列明事件將影響承建商日後投標的評分，若事故對工程有後續影響，政府更會要求承建商賠償。

不過，禮頓去年因涉及沙中線施工問題，發展局去年10月8日起，暫停禮頓在認可名冊內註冊所有工程類別的投標資格12個月，其後再被暫停「建築（丙組）」及「道路及渠務（丙組）」工程類別的投標資格3個月，意味禮頓15個月內無法投標大額工程。

學者：直接發警告信反映情况嚴重

城大建築學及土木工程學系副教授盧耀稱，政府若發現承建商進行工程時沒跟程序，或者工序、材料等不及格，會先發出不合格報告，多次不合格則會發出警告信，直接發警告信則反映情况較嚴重，「政府等於告訴承建商，不能再出現類似情况」。

港大土木工程系副教授楊德忠稱，由於禮頓已遭發展局禁止投標，故發警告信作用不大，「最嚴重的處罰是不能投標，無生意做，所以（禮頓）多收幾封信都是一樣」。