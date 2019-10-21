絲帽須驗抗拉抗壓 學者：事後抽查失意義

根據建築署文件《螺絲帽特別規格（Particular Specification for Mechanical Couplers）》，因應螺絲帽的種類，須做拉力測試（Tensile Strength Test）、永久延伸值測試（Permanent Elongation Test）以及循環拉力和壓力測試（Cyclic Tension-and-compression Test）等，抽樣數目亦有特定標準（見圖）。資深土木工程師倪學仁解釋，多個測試可檢測物料的抗拉及抗壓強度、耐用度、延展性，以及會否移位，確保工程安全。

倘絲帽不合格 恐有倒塌危機

港大土木工程系副教授楊德忠形容事件不尋常，政府不應容許承建商使用「來歷不明」的螺絲帽，至於已「落石屎」的部分，至今更已無從判斷貨從何來，「無鑿開石屎的話，其實有無裝（螺絲帽）都無人知」。正常工程程序上，應先抽查材料才能使用，事後抽查已經失去原本的隨機性，「可能餘下物料才是『靚』的物料，所以檢出來沒事」。他續說，用不合格的螺絲帽，建築物或會出現裂縫，將來會漏水，若不合格的螺絲帽裝在主結構上，最嚴重甚至有倒塌危機。