建築署：蓮塘工程絲帽缺紀錄 已落石屎 已向禮頓發警告信 須重新抽驗

明報記者 梁崇碧 羅霈潁

涉事螺絲帽1520粒 事後抽驗符安全要求

建築署及發展局綜合回覆本報查詢，確認建築署去年8月在工地審核中，發現承建商未有適時提供會用於管制站內連接橋小部分位置的部分批次螺絲帽的入貨紀錄。署方要求工程顧問呂元祥建築師事務所跟進，其後發現涉事螺絲帽總數約有1520粒，當中一個批次約110粒，即少於連接橋工程所用3%的螺絲帽已安裝並落石屎，其他批次約1410亦已安裝在鋼支上或放置在倉庫。

署方稱，因已落石屎的部分並非連接橋的主結構，以及開鑿混凝土抽取樣本會破壞螺絲帽的完整，工程顧問公司就整個結構評估，其餘部分則隨機抽樣質量測試，結果發現螺絲帽符合原定的設計及安全要求。署方調查顯示承建商表現不理想亦不符合約要求，去年已發出警告信，並反映在其表現報告上。建築署未有回應，該批缺失入貨紀錄的螺絲帽是否在安裝前曾接受檢測及結果是否合格。

工程顧問：已即時測試 禮頓拒回覆

呂元祥建築師事務所則稱，例行檢查及審核中發現缺入貨紀錄，已即時委派顧問工程師，在工地抽取樣本質量測試及評估。禮頓則拒絕回覆。螺絲帽供應商德士達則稱，建築署與禮頓之間的事，不宜由德士達回應。

投訴指無開鑿石屎檢測 質疑質量

建築署負責的「建造蓮塘／香園圍口岸－口岸建築及相關設施」工程合約價值71億元，2015年7月動工，承建商為禮頓建築（亞洲）有限公司，並由德士達供應螺絲帽。連同今次事件，禮頓及德士達在包括高鐵西九龍站、東九文化中心、將軍澳-藍田隧道等4個基建工程項目，均曾被揭發涉及質量或程序問題（見表）。

本報接獲投訴，稱蓮塘口岸工程已購入及安裝的螺絲帽，數量遠多於已登記及已進行質量檢測的螺絲帽紀錄，意味部分螺絲帽來歷不明，未知是否符合質量要求。去年8月，建築署有鑑於禮頓涉及沙中線工程問題，要求審核由禮頓承建的蓮塘口岸工程紀錄，結果發現部分批次螺絲帽無入貨紀錄，部分螺絲帽甚至已安裝在鋼筋上並已「落石屎」，署方及工程顧問並無開鑿及檢測，投訴人質疑如何保證工程質量符合安全。

工程師：安裝前曾否檢測 政府須回應

有現職工程顧問但不願表露身分的工程師解釋，一般情况下螺絲帽等建築物料運往工地後，承建商都會將入貨紀錄存檔，以證明物料由認可供應商提供，而另一組工程人員則做抽樣檢驗，確認符合安全要求後才安裝；部分情况如趕工等，則會先將螺絲帽安裝在鋼筋上，但「落石屎」前必定要完成測試，「因落咗石屎就無得返轉頭」，承建商亦會將檢測報告存檔。該工程師形容鮮有聽聞承建商未能提交入貨紀錄，但相信工程符合安全要求。

資深土木工程師倪學仁表示，螺絲帽在安裝前須抽驗，以確保抗拉和抗壓強度等符合安全要求。他認為政府應進一步解釋涉事螺絲帽是否只是缺入貨紀錄，還是檢測也未完成，便已安裝螺絲帽。立法會議員田北辰表示，禮頓及德士達負責的工程已多次被揭不達標，外界信心盡失。他又批評政府監工不足，「所謂工程安全保障，不要得個講字」。

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