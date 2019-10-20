羅致光：研租管料需4年

議員：需配合二手樓空置稅

羅致光出席商台節目《政經星期六》表示，任何租金津貼措施都可能令租金上升，「做任何事都不可能百利無一害」。對於有意見要求政府重推租金管制，限制業主加租，羅致光表示租金管制需立法，從探討、取得社會共識、決定如何推行，「要3、4年後的事」。

他指出，租金管制會出現兩個效果，其一是市場供應可能減少，其次是業主的維修意欲大幅下降，「（業主會說）不讓我加租，為什麼要執靚個單位？」他說，推行租金管制需同時考慮是否為強制驗樓或維修計劃「加碼」，以及推行二手樓宇空置稅，指政策間環環相扣，非想像中簡單。

業主會：不同意會減維修意欲

香港業主會會長佘慶雲表示不接受租金管制，認為香港是自由市場，樓宇買賣、租務同樣不應受任何限制。對於羅致光說租管令業主的維修意欲大減，佘慶雲形容說法「離地」，「誰會租一間爛樓？」他續稱，一般小業主不擔心二手空置稅的問題，他認為政府真正考慮的是大業主、地產商，因空置稅可能影響收購舊樓。

工聯會立法會議員麥美娟稱，就算沒有租金津貼，劏房業主同樣不會維修單位，形容羅致光是「找藉口」。她認同先推行租金津貼較易，但最終必須連同租金管制、二手空置稅「三管齊下」。

對於羅致光說租管可能令市場供應下降，民主黨立法會議員尹兆堅說不可能，指業主擁有非自住物業，市場又有租務需求，業主不可能不出租單位，否則可配合二手空置稅。