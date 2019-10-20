數百死魚漂浮觀塘海濱 多為烏頭

環保署：未發現可疑污染

環保署稱，昨早派員到現場及附近的出水口和海堤等地方調查，未發現有可疑污染及油污排放到避風塘；海事處已清理絕大部分死魚，魚屍發出的異味亦已散去。環保署調查人員已在現場水域收集海水樣本化驗，並聯絡漁護署跟進調查出現死魚是否與近日的天氣或紅潮有關。該署稱有定期監察本港水域的水質，觀塘避風塘近數月的水質正常，未有收到其他水域出現類似的死魚報告。

香港魚類學會會長莊棣華表示，每年雨季及旱季的交接期間，本港常有死魚漂浮海面的問題，由於近年啟德明渠復修，附近水質有改善，遂吸引大量魚類在上址生活，包括烏頭、金山鰂等。他續說，九龍東一帶有不少車房，洗車水、汽車廢氣、洗地水等家居及工業污染物會隨着渠道流出大海，估計上址的水質含有毒素，且囤積了一段時間，早幾日有驟雨，但雨量不算多，他形容雨水「唔夠力冲走（污染物）」，有毒物質遂囤積於渠道及河口等位置，導致魚類死亡。

專家：或涉毒物囤積渠道、海藻增生

中文大學生命科學學院副教授陳竟明稱，觀塘海濱水質一向比較差，是「死角位」，估計該批魚游入海濱位置時，因不適應水質致死；觀塘海濱鄰近啟德明渠，而該明渠僅靠沙田污水廠排出的水冲刷，不足以將所有污水排出大海。另外，他稱近日陽光充足，或促進海底藻類或有機物生長，降低水中含氧量，大量魚類因缺氧死亡。