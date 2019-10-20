聶德權家人施政報告前夕買樓花 議員質疑瓜田李下 特首辦：聶沒參與房策討論

特首辦回覆，聶德權並沒參與施政報告有關房屋政策的討論和制訂。

政制局稱聶沒參與交易 已申報

根據行政會議利益申報的最新資料，行會秘書處在10月2日獲聶德權通知要加入兩個新購入位於深水埗未建成的住宅樓花，兩個住宅樓花由聶的家人擁有百分百業權，而聶及其家人現持有6項住宅物業，當中4個屬本地住宅。若聶沒違反14天內通知行會秘書處的要求，推算聶的家人是於9月19日或以後購入上述樓花。政制及內地事務局回覆，局長的家人在9月購買兩個位於深水埗區物業，由家人擁有100%業權，有關交易屬家人決定，局長完全沒參與；局長得知交易完成後，已按既定程序向行會申報有關利益，亦已把資料上載政制局網頁供公眾查閱。局方稱局長並沒參與施政報告房屋政策的討論和制訂，局長及其家人在這次置業並無因此得益，亦沒受惠於有關房屋政策措施。

行政會議成員葉國謙表示，根據行會慣例，行會官守成員只會出席與其政策範疇相關的會議，即聶只出席與政制及內地事務相關會議，故他相信聶不會事先得知施政報告內的樓市政策。

會計界立法會議員梁繼昌認為，從外界看來聶無疑是有瓜田李下之嫌，而在施政報告或《財政預算案》公布前一個月買樓或買車亦屬政治敏感度不足。但他說現階段難以證實聶涉利益衝突，因放寬首次置業買樓按揭門檻導致的樓市變幅難料，亦難以證實聶事先知情，因此認為今次事件涉利益衝突的嫌疑，明顯不及前財政司長梁錦松偷步買車事件及律政司長鄭若驊的家有僭建。

民主黨立法會議員林卓廷稱，聶家人的置業時間引人猜測，促聶釐清有否參與施政報告房屋政策的討論、對其家人置業決定是否事先知情、過去買賣樓宇紀錄涉自住或投資等，認為特首亦應就此調查及回應。