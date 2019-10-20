盼未來驗血預測流感大流行 提早防疫

一般流感疫苗只包含3、4種流感病毒株，若流行品種與疫苗內品種匹配程度低，保護效能亦減低。高本恩說，每年流感病毒主要是病毒的血凝素蛋白頂端經常轉變，有新型疫苗令抗體針對流感病毒變異較慢的部分，希望抗體能對付不同類型流感病毒。

料20年內有新疫苗

保護力九成 10年打一次

此外，一般流感疫苗刺激身體製造特定抗體對付特定病毒品種，另一種新型疫苗則刺激身體製造更多能對付流感的T細胞，希望帶來更長效和廣泛的保護。高本恩說這兩種疫苗分別正在美國和英國作臨牀實驗，效能有待觀察。他預期20年內能出現一種保護效用達80%至90%的新型流感疫苗，並能減至5至10年才接種一次，減低流感為醫療系統帶來的壓力。

流感大流行每隔一段時間就出現，為研究群體免疫力和流感大流行潛在風險的關係，高本恩的團隊來年起展開為期5年的研究計劃，招募最少1000名不同年齡層市民，每年兩三次收集血液，記錄他們免疫抗體、T細胞水平變化和感染流感情况，以研究人體免疫系統中哪些部分能提供怎樣的免疫力、市民免疫水平和流感爆發大小的關係等。高本恩希望藉研究，日後透過檢測市民的免疫水平，能預測流感傳播規模和嚴重程度，在流感大流行前提早向政府發出警號，以更有效防疫。