特稿：港大證3改良疫苗抗流感更佳 將研不同組合效果 或建議取代標準疫苗

明報記者 朱韻斐

刺激更強免疫反應 保護更廣泛

標準流感疫苗保護效用約50%，即可將感染流感風險減少一半，較其他如麻疹疫苗保護效用逾90%為低。港大公共衛生學院分部主任（流行病和生物統計）高本恩介紹現時新型改良流感疫苗，例如佐劑疫苗加入複合物刺激人體產生更強免疫反應，好處是當流感病毒變異時，即使疫苗中病毒株與流行品種有些微不配合，仍能提供額外和更廣泛保護；第二種是高劑量疫苗，相較標準疫苗加入4倍流感病毒碎片，也能刺激更強免疫反應，減低感染風險。

此外，製作標準流感疫苗會在雞蛋內培養病毒株，過程中會令病毒對雞蛋產生適應性而降低疫苗效用，高本恩說第三種改良方法轉用昆蟲細胞培養病毒，增加疫苗中的病毒株與流行品種相似度，從而提高疫苗效用。

效用較標準疫苗高20%

據美國研究，上述三種新疫苗都較標準流感疫苗有效性高20%，即代表當標準疫苗提供約50%保護效用時，各款改良疫苗約有60%保護效用。高本恩相信，由於不同疫苗有不同好處，在不同年份使用不同流感疫苗，或能帶來更好的整體保護，例如從細胞疫苗中獲得更貼近流行品種的保護、從高劑量疫苗中獲更高免疫水平，因此開展為期4年的臨牀研究檢驗這假設。

高本恩的團隊從2017年9月開始臨牀研究，招募了1861名65至82歲長者，第一年隨機分成4組分別接種標準、高劑量、佐劑和細胞培養4組疫苗，第二至四年再分成11組，分別再接受4種不同疫苗，研究團隊並在對象接種疫苗前後抽血檢查其抗體水平，並跟進他們有否染流感，以了解不同年份接種不同疫苗，在保護效用上會有何不同。

高本恩說，首年研究的初步數據顯示，3種改良疫苗均較標準疫苗刺激更強的免疫反應，高劑量疫苗對甲型H1N1流感的保護效用更好，細胞培養疫苗則對甲型H3N2流感保護較好。3種改良疫苗與標準疫苗副作用相若，僅屬輕微且局部，包括針口紅、腫、痛，整體約10%人接種後翌日發燒，但這些人普遍能產生更好的免疫水平。

澳英已全改用佐劑疫苗

他又說，在澳洲和英國，佐劑疫苗已完全替代傳統標準疫苗為長者接種，高劑量疫苗亦佔了美國長者流感疫苗使用率的40%。他希望港府能考慮是否要將長者疫苗接種計劃改用改良的新疫苗，而他自己來年能就首兩年臨牀研究提供初步結果，2至3年內有最終結果，能建議怎樣組合使用不同流感疫苗效果較好，當自己的研究結果預備好，便會交予政府參考。

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