特稿：港大證3改良疫苗抗流感更佳 將研不同組合效果 或建議取代標準疫苗

【明報專訊】愈來愈多改良新款流感疫苗面世，各有長處。香港大學公共衛生學院兩年前開始為期4年的創先河臨牀研究，不止分析個別改良疫苗的效能，還探討注射不同組合的流感疫苗效用。首年初步結果發現，3種新型疫苗均有效刺激更強的免疫反應，其中兩種分別對H1N1和H3N2病毒的保護效用較好。團隊希望未來3年完成臨牀研究，並向政府提交建議怎樣組合使用不同疫苗效果最好，亦料新型疫苗有機會日後在長者接種計劃中取代目前所用的標準流感疫苗。
明報記者 朱韻斐
刺激更強免疫反應 保護更廣泛
標準流感疫苗保護效用約50%，即可將感染流感風險減少一半，較其他如麻疹疫苗保護效用逾90%為低。港大公共衛生學院分部主任（流行病和生物統計）高本恩介紹現時新型改良流感疫苗，例如佐劑疫苗加入複合物刺激人體產生更強免疫反應，好處是當流感病毒變異時，即使疫苗中病毒株與流行品種有些微不配合，仍能提供額外和更廣泛保護；第二種是高劑量疫苗，相較標準疫苗加入4倍流感病毒碎片，也能刺激更強免疫反應，減低感染風險。
此外，製作標準流感疫苗會在雞蛋內培養病毒株，過程中會令病毒對雞蛋產生適應性而降低疫苗效用，高本恩說第三種改良方法轉用昆蟲細胞培養病毒，增加疫苗中的病毒株與流行品種相似度，從而提高疫苗效用。
效用較標準疫苗高20%
據美國研究，上述三種新疫苗都較標準流感疫苗有效性高20%，即代表當標準疫苗提供約50%保護效用時，各款改良疫苗約有60%保護效用。高本恩相信，由於不同疫苗有不同好處，在不同年份使用不同流感疫苗，或能帶來更好的整體保護，例如從細胞疫苗中獲得更貼近流行品種的保護、從高劑量疫苗中獲更高免疫水平，因此開展為期4年的臨牀研究檢驗這假設。
高本恩的團隊從2017年9月開始臨牀研究，招募了1861名65至82歲長者，第一年隨機分成4組分別接種標準、高劑量、佐劑和細胞培養4組疫苗，第二至四年再分成11組，分別再接受4種不同疫苗，研究團隊並在對象接種疫苗前後抽血檢查其抗體水平，並跟進他們有否染流感，以了解不同年份接種不同疫苗，在保護效用上會有何不同。
高本恩說，首年研究的初步數據顯示，3種改良疫苗均較標準疫苗刺激更強的免疫反應，高劑量疫苗對甲型H1N1流感的保護效用更好，細胞培養疫苗則對甲型H3N2流感保護較好。3種改良疫苗與標準疫苗副作用相若，僅屬輕微且局部，包括針口紅、腫、痛，整體約10%人接種後翌日發燒，但這些人普遍能產生更好的免疫水平。
澳英已全改用佐劑疫苗
他又說，在澳洲和英國，佐劑疫苗已完全替代傳統標準疫苗為長者接種，高劑量疫苗亦佔了美國長者流感疫苗使用率的40%。他希望港府能考慮是否要將長者疫苗接種計劃改用改良的新疫苗，而他自己來年能就首兩年臨牀研究提供初步結果，2至3年內有最終結果，能建議怎樣組合使用不同流感疫苗效果較好，當自己的研究結果預備好，便會交予政府參考。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676
相關字詞﹕香港大學公共衛生學院 流感疫苗 流感 高本恩 港大醫學院