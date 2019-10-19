斬母後跳樓獲救失憶 抑鬱漢認誤殺

被告李家輝（36歲）昨出庭時，頸和背部仍需佩戴固定器，但能站立答辯。他承認於前年10月8日誤殺母親廖玉桂（終年77歲）。控方指，已為被告索取3份精神科報告，法官黃崇厚決定將案件押後再訊，另為被告再索取相關報告。

控辯雙方承認事實指，死者廖玉桂與被告當時居於葵盛東邨一單位，並僱有兩名家傭，廖生前患膽石和二型糖尿病等疾病，需臥病在牀，並數次告知被告欲了結自己的生命。被告於案發前兩日訂立遺囑，將個人資產遺贈予母親，但如母親先離世，便遺贈予其他人或慈善機構，被告同日亦購買一把29.5厘米長的切肉刀。

案發當日早上，被告要求兩名家傭離開單位，並用另一把新購入的33厘米長切肉刀將母親斬首，事主即時死亡，頸部有多道傷口。被告其後從單位窗口一躍而下，試圖自殺，最終跌落大廈旁的斜坡上，當時清醒但嚴重受傷。警方及後從被告家中搜出染血切肉刀、遺書和焦慮症藥物等物品。

被告後來留院36天治療，並告知警方當時壓力非常大，他至同月14日被捕，並於同日與警方進行錄影會面時表示，已忘記自己訂立遺囑後發生過的事，只記得自己從高處墮下後，在醫院醒來的事。被告自17歲開始患持續性抑鬱症，斬殺母親時亦正承受周期性抑鬱症，影響其理性判斷能力，他事發患上失憶症。

【案件編號：HCCC89/19】