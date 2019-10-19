石棺藏屍案小草：被告想逼我賣淫

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

污點證人「小草」何菱瑜在盤問時稱，潛逃至台灣後，與第三被告獨處時透露「想走」，當時他說「你最好走啦，曾祥欣及劉錫豪想將你賣畀黑社會」，小草記得是說賣她「做雞」；她亦向第三被告透露「聽到曾祥欣同劉錫豪想殺你」。她得悉情况更感害怕，想盡快逃走。小草另說，首被告早前說法有別，聲稱是第二、三被告想賣她「做雞」。

小草當刻認為，第三被告「好似好慘」，因首、次被告「好似夾埋」，但第三被告卻不知道，遂邀請他一起逃走，惟遭拒絕。在辯方澄清下，小草認同首、次被告「夾埋」只是以往涉欺詐的事，並非指殺人。

辯方在盤問中指出，首被告在「There」會議討論內容天馬行空，曾言殺死前特首梁振英可獲100萬美金，殺死小草可獲150億美金等，故大家不會認真看待。小草同意討論內容天馬行空，故一直以為「講笑」，但忘記實際討論內容。

小草作供完畢後，案發時為電子用品商舖店員的唐景成昨出庭供稱，首被告在2016年2月來電詢問何處購買哥羅芳，3月10日潛逃台灣後亦來電借款，在該通話中聽到次被告說用水泥埋屍，首被告說「我喺香港啪咗個人」，唐理解是首被告「殺咗個人」。案件未完，押後下周一再訊。

【案件編號：HCCC459/16】